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    "من أقوى الاكتشافات".. الآثار تعلن عن كشف جديد بالجيزة قريبًا

    11:50 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    "من أقوى الاكتشافات".. الآثار تعلن عن كشف جديد بالجيزة قريبًا

    الدكتور خالد العناني وزير الآثار

    كتب- محمد عاطف:​

    أكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، سيعلن عن واحد من أقوى الاكتشافات الأثرية في عام 2019، السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، في جبانة منف بمنطقة أبو رواش بالجيزة.

    على جانب آخر تستمر فعاليات الدورة الـ12 للمؤتمر الدولى لعلماء المصريات، التي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث عُقد اليوم، حفل عشاء موسيقى حضره ٦٠٠ عالم من مصر والعالم، وعدد من سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية، في قلعة صلاح الدين.

    وكرم وزير الآثار عددًا من علماء الآثار لما بذلوه من جهود وعطاء لمصر ولعلم المصريات، هم عالم الآثار الألمانى ستيفان زايلدن مايو، مدير معهد الآثار الألمانى في القاهرة، وعالم الآثار اليابانى ساكوچى يوشيمورا، وعالم الآثار الأمريكى مارك لينر، وعالم الآثار المصرى الشهير الدكتور زاهي حواس.

    خالد العناني وزارة الآثار الاكتشافات الآثرية الجيزة

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