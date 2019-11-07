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    المتحدث العسكري ينشر فيديو عودة وزير الدفاع من اليونان

    11:33 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    المتحدث العسكري ينشر فيديو عودة وزير الدفاع من اليونان

    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

    كتب- يوسف عفيفي:

    نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو عودة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان والتى إستغرقت عدة أيام، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع اليونانية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

    وعقد القائد العام لقاءً ثنائيًا مع وزير الدفاع اليونانى تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

    كما عقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جلسة مباحثات مشتركة مع كل من نيكولاوس بانايوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى وسافاس أنجيليدس وزير الدفاع القبرصي.

    محمد زكى القوات المسلحة الإنتاج الحربي اليونان

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