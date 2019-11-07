"أبو العينين": الحضارة المصرية تمتلك كنوزًا عظيمة وتبهرنا باكتشافات مذهلة

لندن- (أ ش أ):

أكد رجل الأعمال محمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أن مصر تمتلك كنوزا عظيمة، وغنية بالآثار والمتاحف والمناظر الخلابة والتنوع السياحي والترفيهي والثقافي والديني والعلاجي؛ مما يجعلها من المقاصد السياحية العالمية.

ونوه أبو العنين - في حديث لقناة (صدى البلد) الفضائية، على هامش فعاليات بورصة لندن للسياحة بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط والوفد المرافق لها وممثلين عن القطاع الخاص - بالتطور الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة ومجيء 12 مليون سائح خلال عام، مشيرا إلى أن مصر لديها ما يؤهلها ويميزها عن الدول الأخرى، خاصة الشواطئ والآثار والمناطق الطبيعية والسياحية العظيمة باعتبارها هبة من الله.

وحث أبو العينين على تنشيط منظومة التسويق والتواجد الإعلامي لتكون بصورة مختلفة تستحضر مصر عالميًا، مؤكدًا أن القيادة السياسية والأمنية استطاعتا رسم منظومة أمنية جيدة بنت ثقة عند الدول، فضلا عن الخدمات التي تُقدم للسائح.

وقال إن القطاع الخاص الاستثماري ورجال الأعمال لديهم دورا بجانب الحكومة في الترويج للسياحة والتواجد في الأسواق الأجنبية بصورة أكثر تسويقيا بإحترافية لتصل الرسالة صحيحة.

وتحدث أبو العينين عن مشروع المتحف المصري الكبير، حيث اعتبره حدثا عظيما بكل المقاييس يحتاج جميع سبل التسويق واستغلاله للخروج بشكل مشرف تمهيدا لتأهب العالم لاستقبال هذا الحدث الثقافي المبهر العبقري، مؤكدا أن "الأجهزة التكنولوجيا العملاقة الحالية تساعدنا على التسويق لافتتاح المتحف المصري الكبير بتدشين موقع إلكتروني يسهل عملية الوصول لتفاصيله ومحتويات المتحف وموعد افتتاحه للترويج للسياحة المصرية".

وأفرد رجل الأعمال محمد أبو العينين جانبا من الحديث عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، كاشفا أنها ستنقل مصر نقلة كبيرة، خاصة أنها تجذب أقباط العالم للحج في مصر، مؤكدا أن رحلة العائلة المقدسة ستكون سببا في تطور القطاع السياحي بشكل عام في المناطق المصرية.