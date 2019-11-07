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    قرار حكومي بشأن مسجد الظاهر بيبرس بقليوب

    09:14 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قرار حكومي بشأن مسجد الظاهر بيبرس بقليوب

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لعام 2013، المشار إليه النص التالي:

    يعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مساحة 35 مترًا المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب والكائن بمدينة قليوب البلد بحوض داير الناحية تنظيم ج2 بالقطعة رقم 53 ميدان الظاهر بيبرس، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.

    وجاء في المادة الثانية: "يستبدل بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لعام 2013 المشار إليه، الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار".

    مجلس الوزراء مسجد الظاهر بيبرس

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