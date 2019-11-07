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    قرار حكومي بخروج 94 مترًا من عداد الأراضي الأثرية بقنا

    08:30 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    قرار حكومي بخروج 94 مترًا من عداد الأراضي الأثرية بقنا

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بشأن خروج 94 مترًا من عداد الأراضي الأثرية بقنا.

    وجاء في المادة الأولى من القرار: "يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته 94.41 متر مربع والواقع ضمن القطعة رقم 10 بحوض الآثارات نمرة 12 بناحية قفط بمحافظة قنا والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين".

    مصطى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة قنا الأراضي الأثرية
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