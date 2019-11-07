قرار حكومي بخروج 94 مترًا من عداد الأراضي الأثرية بقنا

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بشأن خروج 94 مترًا من عداد الأراضي الأثرية بقنا.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته 94.41 متر مربع والواقع ضمن القطعة رقم 10 بحوض الآثارات نمرة 12 بناحية قفط بمحافظة قنا والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين".