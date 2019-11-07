رئيس استاد القاهرة يعلن جاهزيته لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم المقرر إقامته غدا ومباراتي المنتخب المصري الأوليمبي ونظيره المالي وغانا والكاميرون.

وتابع درويش: "وفرنا كافة التجهيزات داخل الاستاد لخروج الافتتاح بشكل يليق بتاريخ مصر، وخاصة أن هذا الحدث سيلقى اهتماما كبيرا من جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية".

يذكر أن بطولة أفريقيا يشارك فيها 8 منتخبات بواقع أربعة منتخبات مقسمين على مجموعتين ويقع المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الأولى بجانب مالي والكاميرون وغانا، والمجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .