حدث في 8 ساعات| مصر تحتفل بالمولد النبوي.. والأرصاد تُعلن موعد ارتداء الملابس الشتوية

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس السيسي احتفال الأوقاف بالمولد النبوي، وإعلان الأرصاد موعد ارتداء الملابس الشتوية، بالإضافة إلى إعلان الزيادة الجديدة في رواتب الأئمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.