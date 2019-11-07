السيسي: أقوال النبي تعتبر استراتيجيات يمكن تحويلها إلى سياسات

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة تعتبر استراتيجيات وعناوين يمكن تحويلها إلى سياسات وعادات وتقاليد.

وأشار الرئيس السيسي -في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، بمركز المنارة- إلى أن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلًا عما جاء في القرآن والسنة استراتيجيات وعناوين تتحول إلى سياسات وتتحول إلى عادات وتقاليد.

وتابع الرئيس: "عندما نقول أخوة، ما هي السياسات الخاصة بالإنسان في مصر حتى تعم الأخوة بين جميع طوائف الشعب بمختلف أنواعهم وعقائدهم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم، كيف تصنع ذلك؟"

وأضاف الرئيس: "كيف تصنع الأخوة؟ هي كلمة قالها النبي محمد، لكن نحن لا نطبقها، أو حتى اللذين قاموا بذلك من قبل، كان ذلك في عصرهم، وهذا الكلام نتحدث سويًا حوله، عندما نقول نحن نطور فكرنا وفهمنا لنغير الثوابت، وهناك كلام كثير يتغير" متسائلًا: ماذا يقول الدين في الكذب الذي نراه حاليًا" مستشهدًا بنقل الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي دون إدراك، مضيفًا: "نحن نعلم أننا في يوم ما سنقابل الله سبحانه وتعالى، سيحاسبنا على كل عمل قمنا به".

وقال الرئيس: "كل يوم يُنشر الكذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أتحدث عن الإرهاب، رأيتم اليوم فيلمًا لم يغط الحقيقة كاملة، حقيقة الإرهاب والتدمير والخراب التي تواجهها الدول الإسلامية، وضحاياه كُثر جدًا وخاصة في الدول الإسلامية، ولن ينتهي الخراب إلا في حالة أن تكون لدينا قناعة جميعًا سواء أهل الدين أو أهل السياسة وأهل الإعلام".