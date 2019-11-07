ملك البحرين يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

القاهرة - أ ش أ:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وقضايا المنطقة وتعزيز العلاقات.

وصرح السفير بسام راضي أن الزيارة تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات.