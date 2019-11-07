4 قرارات جمهورية لإعادة تخصيص أراضٍ لصالح مشروعات خدمية

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 98ر16034 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بني مزار الجديدة).

كما أصدر القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 38ر3075 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد (نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية)، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (غرب بورسعيد).

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 35ر7211 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

كما أصدر القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2019، بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامهما في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء.