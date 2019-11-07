مكتبة اﻹسكندرية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

كتب - محمد عاطف:

نظمت مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، احتفالية "اليوم العالمي للعصا البيضاء" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية (هانس زايدل).

وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به المكتبة تجاه الفئات المختلفة في المجتمع ومن أبرزهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره؛ أشار الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية إلى أهمية أنشطة وورش عمل مكتبة طه حسين ودورها الفعّال في المجتمع؛ حيث إن المكتبة تعد من المؤسسات الرائدة التي تولي اهتماما بهذا المجال على مستوى الوطن العربي.

وتهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على مكفوفي مصر، لنشر الوعي بحقوقهم، وأهمية استخدام العصا في حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن في طريق ممهد، والمشاكل التي يواجهونها، وحث الجهات المعنية والمجتمع المدني على القيام بدورهم تجاههم.

وتتضمن فعاليات الحدث هذا العام مجموعة من الأنشطة التفاعلية بين جميع المشاركين من طلبة مدارس المكفوفين والمبصرين بساحة الحضارات الخارجية (البلازا)، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الطلبة والطالبات المكفوفين المتميزين في المجالات المختلفة خلال الاحتفالية.

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