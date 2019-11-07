بروتوكول بين "القاهرة والقليوبية" للاستفادة من مصنع معالجة المخلفات

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من محافظتي القاهرة والقليوبية بشأن الاستفادة المشتركة من مصنع السلام لمعاجلة المخلفات البلدية الصلبة والدفن الصحي الآمن، حيث وقع على البروتوكول كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وشهد الوزراء، التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحي ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير بين محافظة القاهرة ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم" لإنشاء وإدارة مدفن العبور وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام، ووقع على العقد كل من اللواء خالد عبدالعال، واللواء جمال حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه بموجب البروتوكول والعقد سيتم البدء في تنفيذ البرنامج الثاني من منظومة المخلفات الجديدة والخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.

وأضاف شعراوي، أنه بموجب البروتوكول سيقوم مصنع السلام بتدوير ما يقرب من 1000 طن/ يوم بالقليوبية و4000 طن/ يوم بالقاهرة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الخاصة بالمنطقتين الشمالية والشرقية وذلك بهدف استيعاب مستقبلي لكل المخلفات الناتجة يوميًا والبالغ كميتها حوالي 8200 طن.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات "إيكوم" بموجب العقد الذي تم توقيعه باستقبال المخلفات الخاصة بكل من المنطقتين الشمالية والشرقية بالقاهرة لتدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي المحسن والذي يُستخدم في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة، وإنتاج الوقود البديل (RDF) والذي يفيد في إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على تخفيض كمية المخلفات التي تذهب إلى المدافن الصحية بما يساعد في إطالة عمرها والمحافظة على الأراضي، بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات بتخفيض كميات الفحم المستوردة حيث يحل (RDF) محلها في أفران الأسمنت وستكون مدة العقد 10 سنوات، كما ستوجد إدارة متخصصة في الدفن الصحي الآمن.

وأكد شعراوي، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع محافظتي القاهرة والقليوبية في إطار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول الموجودة لدى المحافظتين فيما يخص منظومة المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي في الإدارة المتخصصة لعمليات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن وتشجيع الكوادر المصرية على إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المؤهل والمدرب للعمل في المنظومة من خلال خلق وبناء القدرات في هذا المجال المتخصص.

وأوضح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية، وسيتم الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF)، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات بمختلف المحافظات والتي سيتم استثمارها في المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وشدد العصار، على اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تحرص على الانتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة.

وأكد العصار، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تلبية مختلف احتياجات المواطنين، وأن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن ومستوى معيشة المواطن، لافتًا إلى أن هناك العديد من العوائد الصحية والبيئية والمادية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث يؤدي تطبيق المنظومة إلى خفض معدلات التلوث وحدوث تغيير في مستوي النظافة بالشارع المصري وتطوير الشكل الحضاري للبلاد، وأضاف أن توقيع هذا العقد مع شركة "آيكوم" يأتي في إطار حرص الحكومة على أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المنظومة الجديدة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة مصنع السلام لتدوير المخلفات للاستفادة المشتركة منه بين محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأضافت فؤاد، أن الوزارة قامت من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة بتقديم الدعم الفني أثناء عملية إعداد التعاقد والبروتوكول خاصة فيما يخص احتساب المعادلة الخاصة بتدوير المخلفات ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمخرجات الصادرة عن المصنع.

وقدم كل من اللواء خالد عبدالعال، والدكتور علاء عبدالحليم، الشكر لوزارة التنمية المحلية على الجهود التي قامت بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية للانتهاء من العقد الجديد وبروتوكول التعاون الخاص بمصنع السلام ومدن العبور، معربين عن سعادتهما بالبدء الفعلي في تنفيذ المنظومة على أرض المحافظتين بما يعود بالنفع على المواطن فيما يخص تحسين مستوى النظافة وإحداث تغيير حقيقي في الشارع.