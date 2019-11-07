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    طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية

    12:46 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية

    مجلس النواب

    كتب- محمد نصار:

    تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية.

    وقالت خضر، في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن أزمة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للجامعات المصرية وتحديدًا وزارة التعليم العالي مثل "قصر العيني القديم والقصر الفرنساوي ومعهد الأورام ومستشفى أبوالريش"وغيرها من المستشفيات بمثابة كابوس يهدد حياة المرضى يوميًا خصوصًا وأن هذه المستشفيات إذا أراد المريض أن يجري عملية داخلها لابد من أن يقوم بشراء هذه المستلزمات على نفقته الخاصة وإلا لن يتم إجراء العملية الجراحية له.

    وأشارت إلى أنه وبحكم الدستور والقانون فإن للمريض الذي لا يمتلك تأمينًا صحيًا أن يُعالج على نفقة الدولة وأن تتحمل الحكومة علاجه في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي أو مستشفيات عادية تابعة لوزارة الصحة ويكون ذلك عن طريق قرار على نفقة الدولة، منوهة إلى أن قصر العيني يتحكم فيه بعض الأطباء الاستشاريين الذين يسيرون الأمور داخل القصر على أهوائهم الخاصة.

    مجلس النواب إيمان خضر المستلزمات الطبية المستشفيات الجامعية

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