البيئة: تنظيم أنشطة توعوية للحد من استخدام البلاستيك

كتب- محمد نصار:

نظمت وحدة المرأة التابعة لجهاز شئون البيئة بالتعاون مع الأفرع الإقليمية بأسيوط والفيوم وقنا وطنطا، مجموعة من الأنشطة التوعوية لرفع الوعب البيئب لدى الفتيات والسيدات بخطورة استخدام البلاستيك، حيث نفذ فرع أسيوط ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية أوقاف المنطقة الأزهرية لـ60 فتاة ومعلمة من أحد المعاهد الأزهرية بهدف رفع الوعي البيئي لديهم بأخطار استخدام البلاستيك على البيئة والصحة.

كما نفذ فرع الفيوم حملة توعوية للحد من استخدام البلاستيك لـ13 سيدة من الرائدات بإدارة شئون المرأة بالمحافظة، ونظم فرع قنا حملة للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وأخطار البلاستيك على البيئة بالتعاون مع جمعية مجمع السلام الخيرى بمدينة نجع حمادي لحث ربات المنازل على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وحثهم على اتباع سلوكيات بيئية سليمة، كما تضمنت الحملة توعية المشاركين بأخطار استخدام البلاستيك على البيئة وذلك ضمن المبادره التي أطلقها جهاز شئون البيئة بقنا للحد من استخدام البلاستيك.

واستكمالًا للدور التوعوي لوزارة البيئة للحد من استخدام البلاستيك، نفذ فرع جهاز شئون البيئة بطنطا ندوة توعية بيئية بالإدارة الصحية بدسوق لتعريف المشاركين من الطبيبات والوافدين والممرضات بالآثار السلبية للبلاستيك على البيئة وتعريفهم بالبدائل التى يمكن استخدامها كالورق والكرتون والاكياس الصديقة للبيئة .