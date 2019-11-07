تُطبق من ديسمبر.. ننشر الزيادة الجديدة في رواتب الأئمة (بالأرقام)

كتب - محمد نصار:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة.

وقال "جمعة" في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، اليوم الجمعة: "بناء على توجيهاتكم في آخر لقاء مع سيادتكم وبناء على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف صدر قرار رئيس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه".

وأشار الوزير إلى إضافة 100 جنيه شهريا بواقع 1200 جنيه سنويا لكل إمام؛ لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف.

ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة الجديدة بداية من ديسمبر المقبل، بحسب الوزير.

وقال وزير الأوقاف إن ذلك مرحلة وكل ما استطعنا تحسين مواردنا الذاتية سيتم تحسين أحوال الائمة والعاملين بالأوقاف.