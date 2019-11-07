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    ضبط 200 قرص مخدر مع راكب بمطار القاهرة

    10:05 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    ضبط 200 قرص مخدر مع راكب بمطار القاهرة

    احباط محاولة تهريب 200 قرص مخدر

    كتب - طه عبيد:
    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، محاولة تهريب 200 قرص مخدر، أخفاها راكب مصري بحقائبه فور وصوله من بلجراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

    وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الصربية القادمة من بلجراد رقم 876، اشتبه حسن محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه؛ وتبيّن وجود 200 قرص من أقراص الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

    قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

    تهريب أقراص مخدرة مطار القاهرة جمارك المطار
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