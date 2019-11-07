القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب - محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441هـ.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، محاضرة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده والسير على نهجه في الاعتدال والوسطية؛ للتصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى اللواء أ.ح/ رضا فاضل محمد مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر و سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجهة التحديات.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة.