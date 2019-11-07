  • عاجل:نقل جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بذكرى المولد النبوي

    08:59 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بذكرى المولد النبوي

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة - (أ ش أ):

    هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

    وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- " الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج

    يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".

    هذا المحتوى من

    السيسى المولد النبوى الشريف الجاليات المصرية بالخارج برقية تهنئة

    الخبر التالى:

    السيسي يصل مقر الاحتفال بالمولد النبوي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان