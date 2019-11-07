الأرصاد تعلن موعد "ارتداء الملابس الشتوية التقيلة"

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الموسم الجاري، موضحةً أنه يفضل بعد أسبوعين من الآن وبالتحديد مع الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وبداية ديسمبر المقبل.

كما نصحت شاكر، في تصريح لمصراوي، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية حاليًا وحتى أسبوعين مقبلين تقريبًا.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس الأيام الجارية وحتى يوم الأحد المقبل، جاء فيه استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، بينما تبقى درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها بالنسبة لهذا التوقيت من العام، موضحةً أن الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكن الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، في وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المتواجدين خارج منازلهم في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، حيث أن الطقس يميل للبرودة في هذه الأوقات.​