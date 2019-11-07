اليوم.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد جلال رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة ومدير مكتب تيكو الأزهر، إن المنتدى الأول لريادة الأعمال الذي ينظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالتعاون مع المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا غدًا، يأتي كبداية لسلسلة من الفعاليات الهامة التي ينظمها النادي لنشر مفهوم ريادة الأعمال.

وأضاف جلال - في بيان اليوم - أن المؤتمر يقام بعنوان "دور ريادة الأعمال والجامعات الريادية في تحقيق التنمية في مصر وإفريقيا"، يأتي تماشيًا مع استراتيجية الجامعة نحو تحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل.

وأوضح الدكتور محمد جلال، أن المنتدى سيلقي الضوء على مفهوم الجامعة الريادية، وأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والفكرية والإبداعية بمصر وإفريقيا، وقانون دعم حوافز الابتكار وكيفية استفادة الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي من التسهيلات والتشريعات التي يقدمها القانون لتحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية لهذه المؤسسات وانعكاس ذلك إيجابيًا على أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يحضر المنتدى عددًا من العمداء وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى طلاب وطالبات كليات الجامعة المختلفة، للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها نادي ريادة الأعمال وكيفية الاشتراك به والحصول على عضوية النادي، والتي تتيح لهم التسجيل لحضور كل المسابقات والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها النادي في مجال ريادة الأعمال لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمجان وتمنح أيضا شهادة معتمدة من النادي.