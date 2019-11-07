نايت: طرح سيارة كهربائية تسير 400 كيلو العام المقبل

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة imut وأحد العلماء المصريين في الخارج، إنه سيتم طرح سيارات كهربائية 4 أبواب تناسب الجمهور العادي وبحجم السيارات المتعارف عليها، تسير لمسافة 400 كيلو متر، بها كافة الكماليات، ويمكنها السفر، وذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل، في إطار اتفاقية بين إحدى الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي؛ لإقامة مصنع لتصنيع السيارة الكهربائية بالكامل في مصر.

وأضاف نايت، في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيتم الانتظار لقياس الرأي العام لدى المستهلك المصري بعد طرح السيارات صغيرة الحجم، وبعد نشر الشواحن الكهربائية في المحطات حتى يتم الإعلان الكامل، مضيفًا أن السيارة الجديدة لن يتجاوز سعرها 170 ألف جنيه، وسيكون بها فترة ضمان عامين ضد عيوب الصناعة مثل السيارة الصغيرة.

وأوضح نايت أن السيارة الكهربائية لا يوجد بها أي عيوب ولا تلوث البيئة، ولا تحتاج للزيت أو فلاتر الهواء، ولا يوجد بها ريداتير ولا تحتاج لعمرة أو ميكانيكي، وكل ما يتم بها من صيانة هو تغيير فيوزات كهرباء أو الإطارات "التي نسعى إلى تصنيعها في مصر".​