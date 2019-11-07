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    الخزانة الأمريكية: اتفاق بشأن سد النهضة في يناير 2020 أو الاحتكام لإعلان 2015

    02:45 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    الخزانة الأمريكية: اتفاق بشأن سد النهضة في يناير 2020 أو الاحتكام لإعلان 2015

    سد النهضة

    كتب - محمد طه:

    اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا، بحلول 15 يناير 2020.

    جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، صدر بعد أن استضاف الوزير ستيفن منوشن محادثات لمحاولة حل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، حيث قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 و13 يناير لتقييم التقدم المحرز في مفاوضاتهم.

    وأشار البيان، الذي أوردته وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنه في حال عدم الاتفاق بحلول 15 يناير 2020، سيوافق وزراء الخارجية على الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

    وتنص المادة 10 من إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، الموقع في 23 مارس 2015 على الآتي:

    - تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا.

    إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.​

    سد النهضة وزارة الخزانة الأمريكية مصر إثيوبيا السودان

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