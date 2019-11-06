رئيس "اتصالات النواب": مصر أكثر دول العالم تعرضًا للشائعات

كتب - أحمد علي:

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر أكثر دولة في العالم تتعرض للشائعات والاكاذيب والافتراءات، التي تهدف لتصدير حالة من الاحباط للمواطنين، مضيفا: "للأسف الشديد مصر أكثر دول العالم بها صفحات على السوشيال ميديا تهدف لبث الفوضى".

جاء ذلك خلال كلمته بأولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل".

وطالب بدوى بضروى التركيز، على تطوير المحتوى الرقمى، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بذلك الملف، منتقدا تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية لقانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى صعوبة مواجهة الدولة لصفحات الشوسيال ميديا المغرضة بالداخل.

وكشف بدوى عن استلام لجنة الاتصالات، قانون المعاملات الإلكترونية الذى تقدم به نواب مستقبل وطن، وسيتم مناقشاته لحين وصول قانون الحكومة، حول تنظيم السوشيال ميديا، مشددا على أن البرلمان سينتهى من قوانين الشوسيال ميديا خلال دور الانعقاد الحالى لمواجهة الصفحات المسيئة.

وتابع بدوى: ان هناك جريدة إلكترونية اشتكى رئيس تحريرها من حذف الفيديوهات التى كانت تفضح جماعة الإخوان الإرهابية من مواقع التواصل؛ لقيامها بالإبلاغ عنها حيث يقدم الآلاف تلك البلاغات ولكن في الوقت ذاته نحن لا نقوم بالإبلاغ عن أي فيديو مسيئ بل على العكس نقوم بمشاركته وهو الأمر الذى يحتاج إلى توعية للمواطنين.