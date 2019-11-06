وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"

كتب - أسامة عبدالكريم:

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، من جامعة طنطا.

وقالت الوزيرة -خلال مؤتمر نظمته جامعة طنطا اليوم الأربعاء- "إن مصر مرت بمشاكل كثيرة واستطاعت أن تتخطي العثرات التي واجهتها بفضل قيادتها السياسية وشعبها"، وإن هناك 5ر9 مليون مصري مغترب خارج البلاد وفقا للإحصائيات الرسمية وقد يصل العدد لـ14مليون مصري مغترب.

وأكدت ضرورة تكاتف هذه الكتلة البشرية للنهوض بمصر في المرحلة القادمة في ظل الحروب والصراعات التي تمر بها مصر، والالتفاف حول القيادة السياسية والعمل سويا للنهوض بمصر، مشيرة إلى أن مبادرة "جامعتك لها حق عليك" نموذج تطبيقي للمشاركة فى التنمية المستدامة وأحد نتائج مؤتمر التنمية المستدامة "مصر تستطيع" والذي يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية العمل كفريق واحد.

وأوضحت أن مبادرة "جامعتك لها حق عليك" هدفها دعوة كل المغتربين وكل العلماء بجامعات مصر للعودة لمصر والاستفاده منهم فى المجال الاكاديمي، وإفساح المجال للقادمين من الخارج ومساعدتهم فى المشاركة فى النهوض بالوطن، ودعت كل الطيور المهاجرة للعودة لمصر والاستفادة من خبراتهم، وخلال المؤتمر أعلنت الوزيرة إطلاق مبادرة "شارك فى تنمية محافظتك".

شارك في إطلاق المبادرة الدكتور مجدي عبد الرؤوف رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد أبناء الجامعة، الذين بادروا بالموافقة على البدء في المبادرة التي تمثل جامعة طنطا باكورة انطلاقها، لتطوف بعدها جامعات مصر المختلفة.