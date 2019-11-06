ساويرس: ملتقى "شغلني" يوفر 10 آلاف فرصة عمل

كتب - محمد سامي:

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تنظيم ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، يوم السبت 23 نوفمبر الجاري.

وقال "ساويرس" عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، إن الملتقى يوفر 10 آلاف فرصة عمل لمختلف المؤهلات والأعمار".

وكتب ساويرس: "للشباب اللي بيدور على شغل، ملتقى (شغلني) الخامس هيوفر لكم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من 50 شركة لمختلف المؤهلات والأعمار، الملتقى يوم السبت ٢٣ نوفمبر من الساعة ٩ صباحًا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير".

وسبق أن نظم ملتقى شغلنى 4 ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة وآخر في محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى الخامس للتوظيف نحو 50 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مندوبين مبيعات وفنيين، محاسبين ، عمال مخازن، والكول سنتر، والأمن.