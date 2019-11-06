وزير الزراعة: سعداء بالمشاركة في معرض وهران للصيد البحري

الجزائر - أ ش أ:

أعرب الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سعادته بمشاركة مصر كضيف شرف في معرض وهران للصيد البحري وتربية المائيات، مؤكدا استعداد مصر للتعاون مع الجزائر ونقل الخبرات في هذا المجال.

وقال وزير الزراعة خلال لقائه بشريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري اليوم على هامش افتتاح المعرض، بحضور السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر "سعداء بالمشاركة في هذا المعرض الذي يتيح الفرصة لنقل الخبرات المصرية إلى الأشقاء في الجزائر".

من جانبه، أكد الوزير الجزائري أن معرض وهران للصيد البحري يعد فرصة لتدعيم التقارب والتعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال الاستزراع السمكي.

وتقام هذه الدورة التي تستمر حتى 9 نوفمبر الجاري تحت عنوان "الصيد البحري وتربية المائيات محرك التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق بالجزائر"، بمركز الاتفاقيات "محمد بن احمد"، حيث تحل مصر ضيف شرف هذه الدورة.

ويشكل المعرض فرصة لدعوة مختلف القطاعات منها الطاقة والبيئة، للمشاركة في ورش عمل حول الاقتصاد الأزرق لإعداد استراتيجية وطنية لتنميتها.

وسيتم من جهة أخرى، تخصيص معرض "ابتكار" للمؤسسات الناشئة التي تنشط في الميادين المبتكرة مثل صناعة المواد الصيدلانية من الطحالب.