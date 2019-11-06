"الصحفيين" تنظم دورات تدريبية للأعضاء في 5 محافظات

القاهرة - أ ش أ:

أعلن جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بالنقابة تنظيم ثلاث دورات تدريبية بمدينة المنصورة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ.

وأوضح عبدالرحيم في بيان صادر عن النقابة اليوم أن الدورات تلبي خطة النقابة لتطوير الأداء المهني للصحفيين في مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية، مضيفا أن أولى الدورات التدريبية تُعقد لمدة أربعة أيام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، وتعقد تحت عنوان حول "الأمان الرقمي للصحفيين"، وتشمل الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.

كما تتضمن الدورة توضيح وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، وكيفية التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية واختيار التطبيقات الآمنة التي يحتاجها الصحفي فى عمله، إضافة إلى طرق الحماية من البرمجيات الخبيثة، وتقدم المادة العلمية للدورة الزميلة الصحفية شيرين عبدالعظيم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وأضاف عبدالرحيم أن الورشة الثانية تنعقد بعنوان "السلامة المهنية والشخصية للصحفيين"، وتتناول السلامة المهنية للصحفي أثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية وصحافة الفيديو، ومهارات الإسعافات الأولية، والسلامة المهنية أثناء التغطيات الميدانية، وتقدم الدورة الزميلة الصحفية نهى لملوم المدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين.

وأوضح عبدالرحيم أنه سيقدم الورشة الثالثة تحت عنوان "الحماية القانونية للصحفيين"؛ وتتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة واللوائح المنظمة للمهنة، وقضايا السب والقذف في قانون العقوبات، وقضايا السب والقذف الإلكترونية.

وشدد عبدالرحيم على أن المشارك يحصل على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى المادة العلمية الخاصة بالدورات، وتوفر النقابة إقامة مناسبة للزميلات والزملاء طوال فترة الدورات.

وأوضح وكيل أول النقابة إلى أن التقديم لمشاركة الراغبين يبدأ اعتبارًا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الإثنين 11 نوفمبر الجاري، عبر البريد الإلكتروني للنقابة، موضحاً أن المشاركة للزملاء النقابيين فقط، وتُجرى قرعة علنية لاختيار العدد المطلوب المشارك في الدورات.