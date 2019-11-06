تصلح للمناطق الشعبية.. ننشر أسعار السيارات الكهربائية الجديدة (صور)

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور ميشيل نايت، رئيس مجلس إدارة شركة "imut"، إنه سيتم طرح السيارة الكهربائية التي ظهرت خلال تدشين مجمع صناعات المركبات الكهربائية، خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وأشار "نايت" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إلى طرح 200 سيارة كمرحلة أولى، على أن يكون البيع بالحجز عن طريق موقع يتم إعداده حالياً، لافتًا إلى أن الشركة تدرس طرح 20 ألف سيارة مبدئياً بعد استشكاف حالة السوق المصري.

وأوضح أن الموديل الذي انتشر للسيارة الكهربائية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدد سعره بشكل مبدئي ما بين 78 ألف جنيه، إلى 125 ألف جنيه، وذلك حسب الكماليات مثل التكييف و"جي بي إس" والاستريو.

وقال: "أعلى موديل في هذا النوع؛ السيارة التي ظهرت فيها الفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى، وتحتوي على كاميرات وتكييف وزجاج كهرباء، وكثير من الكماليات ومدى السير من 120 لـ150 كم في الشحنة الواحدة، والسيارة تعطي إنذارًا حينما يقارب الشحن على النفاد".

وأضاف "نايت"، أن السيارة التي سيكون سعرها 78 ألف جنيه، لن تحتوي على تكييف أو "جي بي إس"، وتستوعب 3 ركاب وحجمها أصغر، مؤكدا السيارة مصرية بالكامل باستثناء البطارية، وتدرس الشركة إقامة خط بطاريات في مصر حتي يكون المنتج مصرياً بنسبة 100%.

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وأشار إلى أن هذا الموديل من السيارات صُنع خصيصا للطلاب وربات المنزل، حيث يستخدمونه داخل المدن، أو في الجامعات، كما يمكن استخدمها في المناطق الشعبية لضيق الشوارع فيها.

وكشف "نايت" أن السيارة لا تحتاج لأي شواحن خاصة على الإطلاق، فهي تشحن على كهرباء المنزل 220 فولت، بحيث يمكنك وضعها على الشاحن ليلًا في المنزل، أو في مكان العمل، وتسير حسب الشحنة.