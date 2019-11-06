​"زراعة النواب": بيان الحكومة لم يتطرق لمشاكل الفلاح

كتب - أحمد علي:

انتقد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة، مؤكدا أنه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، في الوقت الذي تمثل فيه الزراعة العمود الأساسي للاقتصاد.

جاء ذلك خلال كلمته بأولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل".

وأضاف أن الفلاحين سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك عديد من المشكلات التي أثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذي نص على ضررورة توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب، وأيضًا ألزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل.

وتابع الحصري: "الفلاح حاليًا عنده قتيل في البيت، وهو القطن، الذى لا يعرف تصريفه أو بيعه"، مضيفًا أن الحكومة أعلنت عام ٢٠١٨ عن أنها ستشترى القطن بسعر ٢٧٠٠ للقنطار، ولكن لم يحدث، كما أن العام الحالى، أعلنت أنها لن تحصل على القطن أيضًا، ما جعل الفلاح فريسة للتجار المستغلين.