بدء ندوة "البحوث الجنائية" لإعلان نتائج استطلاع عن النظام الانتخابي

كتب- أحمد مسعد :

بدأت، مساء الأربعاء، ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأي الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ".

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم ، إن نتائج الاستطلاع تهدف إلى التعرف على رأي عينة من النخبة فى كل من المعايير التى يجب الاستناد إليها عند تصميم النظام الانتخابي والتمييز الإيجابى "الكوتا" لبعض الفئات المجتمعية، وكذلك مزايا وعيوب كل نظام انتخابي، "أحد نظم الأغلبية أو التمثيل نسبى" وأفضل شكل للنظام الانتخابى القادر على تمثيل الفئات ذات التمييز الإيجابى فى مجلس النواب القادم.

كما يهدف إلى التعرف على الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب "596 عضواً" أو تخفيضه واشتراط الاحتفاظ بالصفة الانتخابية لاستمرار العضوية فى مجلس النواب، وكذلك العدد المقترح لمجلس الشيوخ ونظامه الانتخابي ووظيفته في الحياة السياسية بجانب أيضا المشهد الراهن للأحزاب السياسية وقدرتها على المنافسة فى الانتخابات البرلمانية.