اختتام فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

القاهرة - أ ش أ:

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، التي انطلقت أعمالها يوم الأحد الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مدى أربعة أيام.

من جانبها، أكدت ندى العجيزي، الوزير المفوض بإدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، في كلمة لها في ختام أعمال المؤتمر، أنه سيبدأ من اليوم الإعداد للنسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، مؤكدة أن النسخة الثالثة شهدت الكثير من الجلسات وورش العمل التي تميزت بثراء المناقشات والحوار، إلى جانب تقديم تجارب ومبادرات كثيرة من الشباب على مستوى الوطن العربي، وهو ما خلق حالة من الوعي بأهمية القضايا المثارة خلال جلسات النقاش.

وتقدمت العجيزي بالشكر إلى مصر لاستضافة هذا الحدث المهم، كما تقدمت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذا الأسبوع، وإلى جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم لإنجاح الحدث.