حدث في 8 ساعات| تشغيل أنفاق بورسعيد.. ومصرع 5 مصريين بالكويت
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها الشهر الجاري، ومصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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