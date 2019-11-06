حدث في 8 ساعات| تشغيل أنفاق بورسعيد.. ومصرع 5 مصريين بالكويت

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها الشهر الجاري، ومصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: