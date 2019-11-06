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    حدث في 8 ساعات| تشغيل أنفاق بورسعيد.. ومصرع 5 مصريين بالكويت

    07:16 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    حدث في 8 ساعات| تشغيل أنفاق بورسعيد.. ومصرع 5 مصريين بالكويت

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها الشهر الجاري، ومصرع 5 مصريين في حادث مروري بالكويت.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    أنفاق بورسعيد الكويت السيسي وزارة الأوقاف جابر طايع ميزانية فرش المساجد القصر العيني مجلس النواب

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