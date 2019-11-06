عبدالعال يبحث تعزيز العلاقات مع 3 سفراء أجانب

كتب - أحمد علي:

بحث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع كل من سفيري بيلاروسيا وأرمينيا والقائم بأعمال سفارة سلوفاكيا لدى مصر، تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبدالعال أشاد خلال لقائه بسفير بيلاروسيا الجديد لدى مصر سيرجي تيرتنتييف، بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا بين قيادتي البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد عبد العال حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وضرورة المضي قدماً نحو تعزيزها، والتنسيق بين برلماني البلدين في المحافل الدولية.

بدوره، أعرب سفير بيلاروسيا عن سعادته بوجوده فى مصر، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي تسعى بيلاروسيا إلى تعزيزها بما يتناسب وحجم وثقل البلدين.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والأمن، ومجالات واعدة يسعى الطرفان إلى تبادل الاستفادة من خبراتهما.

وفي لقائه مع سفير أرمينيا الجديد لدى مصر كارين جريجوريان، أكد رئيس مجلس النواب أن مصر وأرمينيا دولتان صديقتان، بينهما العديد من القواسم المشتركة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلمانى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين اللذين تجمعهما علاقات قوية.

بدوره، أكد سفير أرمينيا على قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأهمية دور جمعية الصداقة البرلمانية فى تعزيز هذه العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه مع القائم بأعمال سفارة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، أكد رئيس مجلس النواب على عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، داعياً إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية .

ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال سفير سلوفاكيا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً على أهمية وثقل مصر الإقليمي والدولي، و دورها المحوري في تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، بما يجعلها شريكاً قوياً لسلوفاكيا، داعياً إلى العمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.