وزير الزراعة يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الجزائري

الجزائر - أ ش أ:

وقع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء، بروتوكول تنفيذي للتعاون في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض وهران للصيد البحري وتربية المائيات اليوم، الذي تحل فيه مصر كضيف شرف للدورة الحالية التي تستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.

وشهد الوزيران توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي لإنشاء مزرعة سمكية جزائرية مصرية في ولاية بشار جنوب غربي الجزائر، وذلك بحضور السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر.

قام بتوقيع الاتفاق كل من طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة الجزائرية، والدكتور ماهر عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بوزارة الزراعة المصرية.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مزرعة سمكية مشتركة تقوم فيها الجزائر بتوفير المزرعة بولاية بشار على أن يقوم الجانب المصري بإدارة هذه المزرعة وتوفير الزريعة ونقل الخبرات.

وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت أن هذه الاتفاقية هي نموذج للتعاون المشترك الفعال بين الدولتين، وأن مصر لها تجربة رائدة في تربية المائيات واستزراع الأسماك في المياه العذبة وأهمها أسماك البلطي النيلي.