"الزراعة": ضبط 28 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع بلغ 28 طنا و699 كيلوجراما في 20 محافظة.

وذكر التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها يتم إعادة تصنيعه..موضحا أنه تم ضبط هذه الكميات في محافظات "القاهرة، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، دمياط، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء".

وقد تم تحرير 93 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.