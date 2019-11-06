الرئيس السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها الشهر الجاري

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بهيئة قناة السويس.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي، وجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجاري، لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة".