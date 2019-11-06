رئيس اللجنة الاقتصادية: "فيه إنجازات كثيرة للحكومة"

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة المُشكلة بالبرلمان، إن هناك إنجازات كثيرة للحكومة لا أحد يمكن أن ينكرها "ومكناش هنقدر نكمل بالشكل اللي فات سنتين ثلاثة كمان".

وطالب سمير، الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج خصوصا في ظل قدرته على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية، وأن البرلمان دعم الحكومة بالتشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار، والوزراء كانوا علي نفس قدر حماس النواب، ولكن للأسف الحلقة الأضعف "ممكن تكون في موظف بسيط يحتاج لتدريب، فعلي سبيل المثال موظف في الضرائب بيبوظ الدنيا بقرار بالحجز الإداري".

ورد وزير شئون مجلس النواب علي حديث رئيس اللجنة الاقتصادية قائلا: "الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية وليس المنافس، وتعول عليه في تشغيل العمالة والتنمية، وأي مشروعات جديدة للحكومة تضع أمامها القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة النائب سيد الشريف، وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة "الشريف" تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسته العامة.