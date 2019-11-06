"الفلاحين" تهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكري المولد النبوي الشريف

كتب- أحمد مسعد:

هنَّأ حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبه المباركة على الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وطالب عبدالرحمن الفلاحين في ربوع مصر بالوقوف بكل قوة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الهجمات الشرسة التي تسعى بكل قوة لزعزعة استقرار الوطن والفتنه بين الشعب وقياداته. بحسب بيان.