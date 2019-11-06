بالأرقام.. تدريب أكثر من ألفي موظف بالفنادق المصرية خلال 2019

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، تدريب 2028 موظفا بالفنادق خلال 3 أشهر "يوليو وأغسطس وسبتمبر" من العام الجاري ضمن خطتها لتأهيل الكوادر والعاملين بالفنادق وتحسين مستوى الخدمة.

وبحسب التقرير السنوي للغرفة، جرى تدريب 1220 موظفا في أكتوبر الماضي، على أن تستكمل الغرفة تدريب 5334 متدرب بنهاية العام الحالي، موضحا أن اجتماعات الغرفة مع اتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أثمرت عن إعداد الشاشات والتكنولوجيا المطلوبة للربط بين الغرفة والوزارة والفنادق السياحية.

وأوضح التقرير، أنه جرى عقد دورة تدريبية لفنادق القاهرة الكبرى في الغرفة من 17 وحتى 21 مارس الماضي، كما جرى بدء التشغيل التجريبي لخمسة فنادق بالقاهرة خلال أكتوبر الماضي، منوها إلى اعتماد الغرفة موازنتها التقديرية على 4 أجزاء للعام المالي 2019/2020، ومثل الربع الأول من العام "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، نحو 690 ألف جنيه، صرف منها 668 ألفا حتى نهاية الفترة، منها 340 جنيها تكلفة تدريب الموظف الواحد.

وأشار التقرير، إلى أنه جرى التنسيق مع 61 فندقا لتدريب موظفيه على مهارات اللغة ومعالجة الشكاوى ومهارات العمل الأساسية، وصحة وسلامة الغذاء، فيما أكد مجلس الإدارة أن أصعب التحديات تمثلت في مصروفات الانتقال اليومية للمتدربين نظرا لترامي أطراف العاصمة، علاوة على امتناع بعض الفنادق عن تقديم وجبات الغذاء للمتدربين.

وتابع: التقرير: "في مجال صحة وسلامة الغذاء جرى تدريب 172 موظفا، وفي مجال الأغذية والمشروبات تم تدريب 166 موظفا، وفي مجال المكاتب الأمامية 33 موظفا، وفي الإشراف الداخلي 15 موظفا"، وذلك في الأشهر "يوليو، سبتمبر، أكتوبر".