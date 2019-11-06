اقتراحات النواب توافق إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شكري الجندي، بشأن إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة على مساحة (2000) فدان من الأراضي المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط في مواجهة قرية السيد البدوي في اتجاه محطة كهرباء البرلس، وتطبيق البرتوكول الموقع بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف لاستغلال هذه المساحة، على أن يتم تغيير المسمي إلى مشروع سكني وليس مدينة جديدة.

وقال اللواء ياسر الحفناوي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، إن الأرض عليها نزاع قضائي بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية، والمحافظة لا تملك إصدار قرار بإنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة.

وتابع: "المحافظة لا تعارض المشروع، لو هيتعمل مدينة جديدة كمجتمعات عمرانية كمحافظة لا أملك سلطتها، أما لو مشروع سكنى موافقين تماما، وسنعقد اجتماع قريب مع رئيس الهيئة ونواب المحافظة للتنسيق بشأن المشروع".

وقال ياسر محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن هناك نزاع مع المحافظة على ملكية الأرض، ويوجد نزاع قضائي يأخذ سنوات طويلة، لذلك تم التوافق علي استغلال الأرض والاستثمار فيها بالنصف بين المحافظة والهيئة، متابعا: "معندناش مانع أن تستفيد الدولة والمواطن، وأن تستغل الأرض كمطور عقاري".

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيكون هناك اجتماع تنسيقي مع محافظة كفر الشيخ للتوافق على كل تفاصيل المشروع.

وقال النائب شكري الجندي، إن طلبه بإنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الأرض عليها نزاع، وهناك بروتوكول بين المحافظة والهيئة يحل النزاع القضائي، وهذا المشروع سيكون في صالح كل المواطنين.

وأكد الجندي، تغيير طلبه ليكون بإنشاء مشروع سكني على الأرض وليس مدينة جديدة تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة.