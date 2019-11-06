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    وكيل الأزهر يتفقد معاهد البعوث الإسلامية

    04:11 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
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    كتب- محمود مصطفى:

    تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، معاهد البعوث الإسلامية، ومركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والاستماع إلى الطلاب.

    وأكد وكيل الأزهر خلال جولته أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يحرص على متابعة أخبار الطلاب أولًا بأول، وعلى تعليم الطلاب الوافدين والأجانب تعليمًا يؤهلهم أن يكونوا سفراء للأزهر الشريف، حتى يظهروا للعالم أن الإسلام دين محبة ووسطية من خلال مناهجه.

    وشدد على ضرورة رفع الحرج في طلب العلم وتحصيل المعرفة، فالجميع على استعداد تام للمساعدة وتقديم كافة أوجه الدعم، موضحًا أنه تم اختيار أفضل الكوادر للتدريس لهم.

    صالح عباس معاهد البعوث الإسلامية مركز تطوير التعليم أحمد الطيب

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