إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام.. أبرز توصيات منتدى إعلام مصر

كتب ـ عبدالله عويس:

طالب المشاركون في النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.

وشدد منتدى إعلام مصر، الذي نظمه النادي الإعلامي بالمبادرة الدنماركية المصرية للحوار يومي 3 و4 نوفمبر2019، في توصياته الختامية على أن الحريات الإعلامية شرط أساسي للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره.

كما طالب المنتدى بتطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسي والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية، وتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية واستعادة دورها الحقيقي في إخبار الناس ونشر المعرفة وبث الوعي.

وأكد المشاركون في المنتدى على ضرورة إصدار تشريع لحل مشكلات مديونية ماسبيرو والصحف القومية كبداية لحل أزماتها وتفعيل دورها كمؤسسات لإعلام الخدمة العامة، ووضع رؤية اقتصادية واقعية لإدارة مؤسسات إعلام الخدمة العامة، وفقا لأدوارها المتعارف عليها في العالم.

أما بخصوص التدريب، فقد أوصى المنتدى بالاهتمام بالتدريب المستمر في مؤسسات الإعلام لمواكبة التطورات التكنولوجية وطرق إنتاج وعرض المحتوى، وتثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن.

ولتطوير الإعلام الرياضي، طالب المنتدى بإطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر في الإعلام الرياضي حول ممارسة مهنة الإعلام وضوابطها، ووضع مدونة سلوك وأخلاقيات لضبط أداء الإعلام الرياضي لضمان ممارسة إعلامية جيدة، وتفعيل الأطر القانونية لمحاصرة التعصب والتنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق الانضباط، وتطبيق القوانين لضبط التلاسن ومنع التعصب في المجال الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوصى المنتدى بإطلاق حوار مجتمعي لصياغة أسس لإعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين، ودعا لوقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفي.