  • عاجل:بالمواعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل نوات "المكنسة وقاسم" وأماكنها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    برلمانية الاتجاه نحو أعمدة الإنارة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة

    03:42 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    برلمانية الاتجاه نحو أعمدة الإنارة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة

    النائبة منى منير

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن الاتجاه نحو أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

    وأوضحت عضو البرلمان أن مصر تصنف أنها من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية يدعمها في ذلك السماء الصافية طوال العام، حيث يتعرض كل متر مربع في مصر لأكثر من 2200 كيلو وات/ساعة سنوياً

    وتابعت أنه لا بديل عن استخدام نظام الطاقة الشمسية والتحول للطاقة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة من خلال استخدام نظام إضاءة LED لإنارة الحدائق والشوارع والميادين العامة.

    وقالت إن مثل هذا النظام يؤدي إلى العديد من الفوائد، وعلى سبيل المثال: نظام الإنارة بالطاقة الشمسية مستقل عن الشبكة الكهربائية، فلن يكون هناك أي حفر خنادق وتوصيل كابلات، وبذلك تكون تكلفة التركيب في الموقع منخفضة ولن تكون هناك أي تكلفة لتركيب محولات أو كابلات التي يمكن أن تضاف للخدمة الكهربائية.​

    منى منير مجلس النواب أعمدة الإنارة الشمسية توفير الطاقة الحفاظ على البيئة

    الخبر التالى:

    فرج عامر: وجود "حيوانات نافقة وكاوتش سيارات بصرف صحي الإسكندرية كارثة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان