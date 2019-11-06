برلمانية الاتجاه نحو أعمدة الإنارة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن الاتجاه نحو أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت عضو البرلمان أن مصر تصنف أنها من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية يدعمها في ذلك السماء الصافية طوال العام، حيث يتعرض كل متر مربع في مصر لأكثر من 2200 كيلو وات/ساعة سنوياً

وتابعت أنه لا بديل عن استخدام نظام الطاقة الشمسية والتحول للطاقة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة من خلال استخدام نظام إضاءة LED لإنارة الحدائق والشوارع والميادين العامة.

وقالت إن مثل هذا النظام يؤدي إلى العديد من الفوائد، وعلى سبيل المثال: نظام الإنارة بالطاقة الشمسية مستقل عن الشبكة الكهربائية، فلن يكون هناك أي حفر خنادق وتوصيل كابلات، وبذلك تكون تكلفة التركيب في الموقع منخفضة ولن تكون هناك أي تكلفة لتركيب محولات أو كابلات التي يمكن أن تضاف للخدمة الكهربائية.​