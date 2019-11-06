ولد الهدى.. معرض مؤقت بمتحف الفن الإسلامي حول المولد النبوي

كتب- محمد عاطف:

تحت عنوان "ولد الهدى"، ينظم متحف الفن الإسلامي، معرضا أثريا مؤقتا فى إطار الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يوم السبت 9 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن الاحتفال يأتي من منطلق حرص المتحف على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف: يقام على هامش المعرض فعاليات وأنشطة فنية تتضمن ورش عمل لصناعة عروسة المولد وحفل فنى للإنشاد الديني، ونماذج ماكيتات وعدد من الصور تحاكى مشهد المولد من وحي التراث الشعبى المصري.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد قبلة الفنون وأكبر المتاحف المتخصصة فى الفنون الإسلامية، حيث يضم أكثر من مائة ألف تحفة أثرية مختلفة من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" سنة 1869 وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة 1880 عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله وفي عام 1882 كان عدد التحف الأثرية التي تم جمعها 111 تحفة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي" تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892 وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903 وقد أطلق عليه "متحف الفن الإسلامي" في سنة 1951. وتتميز واجهة المتحف المطله على شارع بورسعيد بزخارفها الإسلامية المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة.