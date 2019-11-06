رئيس "نقل البرلمان": قدمنا للحكومة كل الدعم وتحملنا النقد في دوائرنا

كتب- أحمد علي:

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن الجميع يقف خلف القيادة السياسية، ويدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال عبد الواحد: "قدمنا للحكومة كل الدعم والمساندة، وتحملنا عنها النقد من الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث بلغة الأرقام التي لا يفهمها المواطن البسيط.

وأكد عبد الواحد، أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات.

وأشار إلى أن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، بينما يتم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح عبد الواحد، أن من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال هشام عبد الواحد: للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات، ونستشعر أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة وفئات الشعب المصري بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن آنات هذا الشعب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن ينتظر حقه في الحياة الكريمة، ولا يقف الأمر عند تطوير الخدمات للأجيال القادمة فقط.

من جانبه علق الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، قائلا: انت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟.

وأوضح أن اللجنة تستهدف دراسة كل ما جاء في البرنامج المعروض على البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة تحملا المسئولية في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، وجميعهما يعمل من أجل صالح هذا الوطن.