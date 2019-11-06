رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار

كتب- أحمد علي:

طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وشدد، على ضرورة دعم استقرار مصر والتركيز على البناء وتحقيق التقدم والإصلاح الإداري للدولة من خلال عوامل محددة.

وشدد عامر على أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل والاهتمام بمشاكلهم ومواجهة المشاكل الاقتصادية.

وقال همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: بعض الوزراء يعملون من خلال الإعلام فقط وهذا يستدعي المحاسبة.

وشدد على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكامل وليس تصادم لتحقيق مصلحة الشعب، مؤكدا أن أداء بعض الوزارات لا يتواكب مع تحركات الرئيس.​