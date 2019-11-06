البرلمان يخاطب الحكومة لفتح باب تقنين الترخيص لتركيب عدادات كودية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي مملوكة لهم بدون ترخيص.

وأكدت اللجنة على مخاطبة مجلس الوزراء بشأن إمكانية فتح تركيب العدادات الكودية مرة أخرى لهذه المباني (مياه وكهرباء).

وقال النائب حمدي عبد الوهاب، إن هناك مبانٍ عديدة في دائرته حلوان والمعصرة، بدون ترخيص، والمواطنون يرغبون في تقنين الأوضاع، لافتا إلى أن عدم التقنين يهدر ملايين على الدولة، مطالبا بتركيب العدادات الكودية في هذه المباني، حتى لا يتم إهدار نحو 10 ملايين جنيه على الدولة (مياه وكهرباء).

من جانبه، قال ممثل محافظة القاهرة، إن هناك توجيهات من المحافظة لكل الأحياء والمدن بقبول كل طلبات تقنين الأوضاع المستوفية للشروط والإجراءات، موضحا أن من تقدموا بطلبات للتقنين في حلوان 43، وفي المعصرة 12، كما أن هناك قانون للتصالح فيًمخالفات البناء.

بدوره، قال النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يجب حل مشكلات تقنين الأوضاع للمواطنين، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات على المواطنين ومنح الفرصة للمواطنين للتصالح.​