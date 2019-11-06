القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط بالكلية الحربية

كتب ـ يوسف عفيفي:

احتفلت القوات المسلحة، بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والتي تضم الدفعة "115 أطباء"، والدفعة "77 ب مهندسين"، والدفعة "65 ب مختلط"، والتي أطلق عليها اسم "دفعة المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة"، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكري من دولة السودان وأسر الخريجين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مراسم الاحتفال بدأت بعرض لفريق الموسيقات العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية ثم اصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم حملة الأعلام طابور العرض العسكري والذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين وعكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكري وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية، النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام اللواء أركان حرب مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقًا لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين على مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التي قد تواجه أمن مصر القومي.