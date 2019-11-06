حدث ليلاً| محادثات بين السيسي وجونسون.. وتطورات جديدة في قضية "فتاة العياط"

القاهرة- (مصراوي):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السيسي وجونسون يبحثان هاتفياً دعم العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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"إضافة المواليد والزوجة".. 15 تصريحًا مهمًا لوزير التموين بالبرلمان

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل جديدة فيما يخص بطاقات التموين، وذلك خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أمس الثلاثاء.

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وزير الخارجية يبحث مع السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" العلاقات بين الدولتين

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مجمل جوانب العلاقات الاستراتيجية بين الدولتيّن.

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"آثار مصر الوسطى" تكشف حقيقة القطع المضبوطة في إحدى مدارس المنيا

قال كمال أبو بكر، مدير آثار مصر الوسطى، إن النيابة العامة أخطرت وزارة الآثار بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة القومية المشتركة بالمنيا في واقعة تنقيب عن الآثار بداخل المدرسة.

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وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لبحث شكاوى "تكافل وكرامة" بالمنيا

وافقت غادة والي، وزيرة التضامن، على تشكيل لجنة لبحث إشكاليات برنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة؛ بسبب تعدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين على أن تقدم تقريرًا شاملًا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين.

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خبير سياحي: عودة مصر لبورصة لندن للسياحة تزامنًا مع الاكتشافات الأثرية والمشروعات القومية

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن تخصيص جزء للملك توت عنخ آمون في الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة والتي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، يعد أمرًا إيجابيًّا لمصر مع أهمية هذه البورصة كثاني أكبر بورصة سياحية في العالم.

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المتهم بقتل طفله أمام النيابة: "سرق الفلوس علشان البلاستيشن"

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الثلاثاء، بحبس مهندس زراعي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل طفله البالغ من عمره 8 سنوات بعد سرقته مبلغ مالي لإنفاقها على "بلاي ستيشن".

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مسؤول بـ"الصحة" يوضح تفاصيل الآليات الجديدة لتكليف طلاب كليات الطب

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن الطالب في كلية الطب يقوم بدراسة سنوات الكلية، وبعد الانتهاء من هذه الفترة يقوم بالانتقال إلى السنة الأخيرة وتُسمى سنة "الامتياز".

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وزير الزراعة يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق عالم خال من الجوع

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية لمنظمة الصحة العالمية يجعل من الضروري للبلدان أن تكثف جهودها.

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محسن سعيد: معدلات التنمية تضاعفت في سيناء خلال السنوات الخمس الماضية

قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن معدلات التنمية تضاعفت في سيناء خلال السنوات الخمس الماضية؛ بفضل إنشاء مجموعة من الأنفاق بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي، والتي خلقت شرايين لربط سيناء بالوادي.

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"شوقي": السيسي طالب بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020.

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"مصر رائدة".. المشاط مشيدةً بالفوز بجائزة الريادة الدولية في صناعة السياحة عالميًّا

علَّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على فوز الوزارة بجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميًّا في عام 2019.

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التليفزيون العراقي: مجهولون يحرقون منازل نواب برلمانيين في ذي قار

أفاد التليفزيون العراقي، في نبأ عاجل له قبل قليل، قيام مجموعة من الشبان المجهولون بحرق منازل النواب البرلمانيين، في محافظة ذي قار، خلال الأعمال الاحتجاجية التي يشهدها العراق، بحسب ما نقلته شبكة "العربية".

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المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات التركية و"قسد" في عين عيسى

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة تجري مساء الثلاثاء، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية من جانب آخر في منطقة الصوامع بناحية عين عيسى.

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قيادة عمليات بغداد تعلن رفع حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية

أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان مساء الثلاثاء رفع إجراءات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية .

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بقايا شجاعة أمام محاولة اغتصاب.. حكاية "طفلة العياط" بعد إخلاء سبيلها

قرابة 4 أشهر قضتها "أميرة. أ" المعروفة بـ"فتاة العياط" خلف القضبان، محبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها بصحراء العياط، حتى أحالت النيابة قضيتها اليوم الثلاثاء إلى محكمة الطفل، في ذات توقيت إخلاء سبيلها دون كفالة.

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