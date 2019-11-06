13 نوفمبر.. العرض الخاص لفيلم "صديق الحياة" للراحل القليوبي

كتب- مصراوي:

انتهى المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، من الفيلم التسجيلى "صديق الحياة" عن حياة المخرج الكبير محمد كامل القليوبي، للمخرج سامي محمد علي.

ومن المقرر أن يقام العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر بقاعة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي نادر عدلى.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما سيناريو ثناء هاشم، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، مونتاج مينا عماد - محمود فتيح، مكساج إبراهيم عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج السينمائى والكاتب محمد كامل القليوبي قد بدأ حياته العملية مهندسا مدنيا، وهو أحد أهم القامات السينمائية، وأخرج عدة أعمال منها "خريف آدم، اتفرج يا سلام، البحر بيضحك ليه".